サウジアラビア遠征中の坂井瑠星騎手の画像が、ＳＮＳ上で話題となっている。同騎手は１２日、自身のＸで「自分がいたので記念に」のコメントとともに、写真をアップ。その写真はキングアブドゥルアジーズ競馬場の壁画に彩られたもので、昨年、同競馬場で行われ優勝したサウジカップ・Ｇ１のフォーエバーヤングに騎乗したものと、自身のガッツポーズが「刻印」されたものだ。坂井騎手はサングラス姿で、両手を上げて自身を指