広島・小園海斗内野手（２５）が１２日、ＷＢＣへ総仕上げを誓った。この日、宮崎・日南キャンプは打ち上げ。１軍は２次キャンプ地・沖縄に向かったが、小園は宮崎に残って１４日から侍ジャパン合宿に参加する。１３日には、志願して日南での２軍キャンプで実施される紅白戦に出場する。「打席に立つだけで全然違う」と休むことなく実戦感覚を維持する。１１日の紅白戦では３打数２安打１打点と調整は順調だ。同日のシート打撃