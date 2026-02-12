女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮した罪に問われている元警察官の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、静岡･藤枝市に住む元警察官で36歳の被告の男は、2025年9月から10月までの間、県内の駅や小売店で3人の女性のスカートの中を、自身のスマホで盗撮した罪に問われています。2月12日、静岡地裁で初公判が開かれ、被告の男は起訴内容を認めました。検察側は、「自ら