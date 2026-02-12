◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール3日目(12日、宮崎市)巨人の1軍春季キャンプは宮崎での全日程を終了。最終日には大勢投手がキャンプ初のライブBPに臨みました。このライブBPは元々予定されていなかったものの、大勢投手の要望に応える形で実現。大勢投手は朝からしっかりとブルペンで投げ込み、マウンドにあがりました。この日はWBC球を使用し、佐々木俊輔選手・小濱佑斗選手・皆川岳飛選手と対戦。ヒットを許す場面もあ