不自然さはぬぐい切れない編集部では2024年夏からヒョンデのEVを長期レポート中。現在は3台目となる『ヒョンデ・アイオニック5』が、日々、編集部の動力源として活躍している。前回に続き、日々走っていて気がついたことをまとめたい。【画像】編集部の動力源として活躍中！ヒョンデ・アイオニック5全69枚だいたい満足していた1台目のアイオニック5で唯一イマイチだと思っていたのは、車線をキープするためのステアリング修正だ