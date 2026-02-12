東京・八王子市の職員があわせて900万円以上の通勤手当を不正に受給していた問題で、市は、きょう（12日）新たに、15人の職員が住宅手当などあわせて400万円以上を不正に受給していたと明らかにしました。八王子市では、職員97人があわせて900万円を超える通勤手当を不正に受給していたことが明らかになっています。市はこの問題を受けて、あらためて通勤手当のほか住居手当や扶養手当についても確認したところ、新たに15人が不正