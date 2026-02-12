セブン‐イレブンのおにぎりがコメ価格の高騰を受けて、値上げです。【写真を見る】セブン‐イレブン おにぎり値上げ値上げ幅は平均で約20円コメ価格の高騰受けてセブン‐イレブンが29品目値上げ 平均20円ほど値上げは今月10日から順次行っていて、おにぎりや弁当など29品目が対象です。値上げ幅は平均で20円ほどで、「手巻おにぎり ツナマヨネーズ」と「手巻おにぎり 北海道産昆布」は、178円から18円引き上げ