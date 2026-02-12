８日に投開票が行われた衆院選で落選した中道・岡田克也氏が、議員会館の事務所の撤収作業を終えたことを１２日、ＹｏｕＴｕｂｅちゃんねる「かつやチャンネル」で報告した。「議員会館撤収完了。収集したカエルとともに。」と言葉を添え、動画を棚から書類や本がなくなり、ガランとした事務所で、セーターにジャケットを羽織った姿で立った岡田氏。「すっかり引っ越しは終わりました。残されたのはカエルだけです」と収集した