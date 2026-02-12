スターバックスから、春の訪れを感じる新作ドリンクが2026年2月18日（水）より登場♡ 桜シーズンにぴったりの『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®』『桜 咲くよ ラテ』『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の3種類が発売されます。白桃の甘みや桜の香りを存分に楽しめるビバレッジは、ひと口ごとに春を感じられる華やかさ。頑張る毎日を応援する気持ちを込めた一杯で、新しい季節のカフェタイムを優雅に彩って