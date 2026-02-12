鹿島建設は、常務の桐生雅文氏が社長に昇格する人事を発表しました。鹿島建設桐生雅文 新社長「天野前社長が進めてこられた各種の施策を継承し、さらに一段高いレベルへと引き上げるべく、精一杯努めてまいりたい」6月に新しく鹿島建設の社長になるのは、横浜支店長で常務執行役員の桐生雅文氏（64）です。桐生氏は「東京ミッドタウン日比谷」の工事で所長を務めるなど現場経験が長く、会見では「魅力ある建設業というのを