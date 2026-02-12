コンプライアンス上の問題行為を理由に日本テレビの番組を降板した元「TOKIO」の国分太一さんが、日本テレビの社長と面会し直接謝罪したことを明らかにしました。国分太一さんを巡っては、レギュラー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板させられた際、日本テレビからコンプライアンス違反についての説明がなかったなどとして、2025年10月、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てましたが、認められませんでした。国分さんは12日、報