ミュージカル「メリー・ポピンズ」（３月２８日〜５月９日、東京・東急シアターオーブほか）の公開稽古が１２日、都内で行われた。トリプルキャストでメリー・ポピンズ役を務める濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとがら演技を行った。日本では２０１８年に初演を迎え、２２年に再演されていた。この日は劇中曲「チム・チム・チェリー（リプリーズ）」「ステップ・イン・タイム」などを公開した。笹本は「出演が決まってから始