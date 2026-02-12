【ミラノ＝船越翔】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は１２日、ミラノ・コルティナ五輪のスケルトン男子に出場予定だったウクライナ代表選手を失格処分としたと発表した。ロシアによる侵略で命を落としたアスリートの写真をあしらったヘルメットを競技場で着用しようとしたことを規則違反と認定し、今回の五輪での選手資格を剥奪（はくだつ）した。ロイター通信によると、選手側はこの決定を不服としてスポーツ仲裁裁判所に訴え