瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 13日は全域で日差しがよく届き、雨の心配はない見込みです。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス3度、高松で1度でしょう。12日朝よりも大幅に気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と津山で13度、高松で14度の予想です。12日と同じくらいの気温になります。積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意してください。 14日