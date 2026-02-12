再春館製薬所は12日、2024年パリ五輪女子ダブルス銅メダリストの志田千陽（28）が3月31日付でバドミントン部を退団すると発表した。約10年在籍した同社も退社する。28年ロサンゼルス五輪で頂点を目指すべく、現在ペアを組む五十嵐有紗（29）＝BIPROGY＝との練習時間を確保し、活動を加速させるための前向きな決断としている。所属先などは今後発表するという。秋田県出身の志田は青森山田高を経て、16年に再春館製薬所に入団