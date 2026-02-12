取り残される生徒がいない学習環境を作ろうと、山形県東根市の中学校できょう、理解度に応じた問題を提供するＡＩ型教材を使った授業が行われました。 【写真を見る】生徒の理解度に応じて最適な問題を提供AI型教材を使った授業を公開（山形・東根市） 新しい学びの形になるのか、注目です。 藤井響樹アナウンサー「先生が教壇に立って展開する見慣れた授業風景とは違ってＡＩを使った授業では生徒各々がパソコンを開い