優しく寄り添うママになってもカリスマ！女優の田中芽衣(熊本県出身)が昨年11月に出産した愛娘との幸せあふれる近影を披露している。優しく寄り添う親子ショットが添えられたインスタグラムには「育児が始まり、風のように過ぎていく毎日ですが1日1日を大切に、楽しく過ごしていきます」とつづった。1月28日に26歳の誕生日を迎え、すっかり?ママの顔?になった心境を報告している。14歳で「Ranzuki」(ぶんか社)の専属モデルと