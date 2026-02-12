米子バイオマス発電合同会社（米子市）は2月6日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は柴原多弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町1−1−2）。監督委員には上田慎弁護士（梶谷綜合法律事務所、千代田区大手町1−7−2）が選任された。負債総額は債権者27名に対して約49億7000万円。米子バイオマス発電所（米子市）の運営会社。大手企業などからの出資を得て20