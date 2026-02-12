1月19日、車内で10代の女性にわいせつな行為をした疑いで、浜松市内に住む18歳の男子高校生が2月12日に逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、浜松市浜名区に住む高校3年生の男性生徒（18）です。警察によりますと、男子生徒は19日午後8時頃、浜松市内で静岡県西部地域に住む10代の女性に対し車内でわいせつな行為をした疑いが持たれています。 1月下旬、女性の家族が被害の相談をしたことから、警察が捜査し