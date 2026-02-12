広島市のインフルエンザの患者数が「警報レベル」を再び上回っています。 広島市によると市内３４の医療機関での２日からの１週間のインフルエンザ患者数は、１０９１人となり前の週より３８７人増加したということです。 １定点あたりの患者数も３２．０９人で、インフルエンザの「警報レベル」の基準となる３０人を超えています。 「警報レベル」を上回るのは去年１１月以来今シーズン２度目となります。 広島市による