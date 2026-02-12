2025年10月上旬、静岡県沼津市内の月極駐車場に止めた車の中で、SNS上で交流のあった30代の女性にわいせつな行為をした疑いで、29歳の男が2026年2月12日に逮捕されました。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、静岡県富士市今泉に住む自営業の男（29）です。警察によりますと、男は10月上旬、沼津市内の月極駐車場に止めた自分の車の中で、SNS上で交流のあった静岡県東部に住む30代の女性に対して、身体を触るなどのわいせつな