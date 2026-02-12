女子プロレスのスターダムは12日、公式サイトでワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥が約1カ月間欠場することを発表した。上谷は7日の大阪大会でスターライト・キッドに勝利し、9度目の防衛に成功したものの、激しい戦いで右手の指を脱臼した。公式サイトではケガの詳細はないが、「負傷に関し、精密検査を実施いたしました。その結果、後遺症のリスクを最小限に抑えるため、医師より手術を要するとの診断を受けました。