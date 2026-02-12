東京市場まとめ 1.概況 日経平均は214円高の57,864円と続伸して寄付きました。前日の米国市場は主要3指数が揃って下落となったものの、半導体株には買いが入ったことから日本市場の寄付きは買いが優勢のスタートとなりました。前場の前半は節目の58,000円を超える58,015円でこの日の高値を付けた後、後半は利益確定の売りなどから下落に転じ、45円安の57,605円で前引けとなりました。後場は持ち直し、底堅い値動きとなりま