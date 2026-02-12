俳優の杉浦太陽（44）が12日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。オフショットを披露した。杉浦は「弟プロデュースの舞台！SEPTの観劇してきました！」とつづり、実弟で俳優、ギタリストとして活動する杉浦タカオとの2ショットを投稿。「最高の舞台！ラストまで駆け抜けろー！」とエールを送った。タカオは、旧芸名の杉浦太雄として、2004年公開の映画「劇場版 仮面ライダー剣 MISSING ACE」に仮面ライダーランス役