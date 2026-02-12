有料道路で離着陸の試験を実施したインドネシア空軍のF16戦闘機/Indonesian Air Force（CNN）インドネシアは、国内各地の有料道路を戦闘機の緊急滑走路として活用する計画に着手した。広大な群島国家に事実上、複数の空母を配備するのと同等の効果を持たせる狙いがある。インドネシア空軍参謀長のトニー・ハルジョノ氏は11日、将来的には国内38州のそれぞれに少なくとも1カ所、有料道路の一部を緊急滑走路として使用できる区間を設