【モデルプレス＝2026/02/12】全プラットフォーム横断アワード「モデルプレス ベストドラマアワード」で6冠を達成するなど、視聴者から今もなお熱い支持を集めているフジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（2025年）。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「あなたが最も好きなシーンは？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事では「『波うららかに、めおと日和』好きなシー