ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、2月12日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。大きな分岐点を迎えているという冬季五輪、さらに五輪全体が抱える問題について解説した。 久保勇人「今回（ミラノ・コルティナ五輪）、まず開会式が4ヶ所に分かれて同時に