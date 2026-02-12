立ち技打撃格闘技イベント「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤ２０２６」（３月２８日、東京・両国国技館）の会見が１２日に都内で行われ、ＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が元ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界王者のカピタン・ペッティンディーアカデミー（３２＝タイ）と対戦すると発表した。白鳥は、昨年１１月の両国大会で行われた「ＧＬＯＲＹ×ＲＩＳＥＬＡＳＴＦＥＡＴＨＥＲＷＥＩＧＨＴＳＴＡＮ