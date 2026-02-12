【モデルプレス＝2026/02/12】AAAの末吉秀太が2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。アーティストのNissy（西島隆弘）がAAAからの脱退を発表したことを受けてコメントした。【写真】「泣ける」と話題のAAAメンバー集結ショット◆末吉秀太、西島隆弘の脱退受けコメント末吉は「AAAを応援して下さっている皆様へ」と題し、コメントを投稿。2026年2月11日をもって西島が脱退する運びとなったことについて、「AAAは現在活動休止中であ