【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの川崎希が2月11日、自身のInstagramを更新。次女の最新ショットを公開した。【写真】38歳元AKB「可愛すぎて悶絶」夫の膝の上で離乳食頬張る0歳次女◆川崎希、次女の“もぐもぐ”ショット披露川崎は「＃生後7ヶ月」「もぐもぐグー」と記し、ベッドで仰向けになった次女が拳を口に入れる愛らしいショットを投稿。「最近よく手やおもちゃをかじってたりするから もうすぐ歯が生えてくるのかな？