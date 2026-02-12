2月5日、OddRe:が東京・渋谷WWW Xにて初のショーケースライブ『OddRe: showcase LIVE ”TAPE：C-46”』を開催した。AirA（Vo）、ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（Ba, Vo）、SOI ANFIVER（Gt, Comp, Trackmaker）の3人によって結成された彼ら。現時点でリリースされている楽曲は昨年11月の1st EP『THE GOLDEN PROTOTYPE.』に収録された5曲のみながら、注目度はグングン上昇中。Spotify「RADAR: Early Noise 2026」をはじめ各メディアから期待の新人として