高松北警察署 高松北署は12日、高松市松福町の無職の男（52）を覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は2025年７月18日より以前、愛媛県または香川県、または周辺地域において覚せい剤を使用した疑いが持たれています。 男は別の事件で７月18日に高松刑務所に収容されました。所持品を検査したところ、注射器が発見され、刑務所が通報しました。警察が男の尿検査をしたところ覚せい剤の反応が