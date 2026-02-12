アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/12営業日時点＝ 上海重油 2.06％ 大連とうもろこし 0.78％ 上海銅 0.73％ 上海ゴム 0.09％ 大連ポリエチレン 0.04％ 上海異形鉄筋 -0.19％ ＊数値は前日比％