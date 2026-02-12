衆院選で大敗した中道改革連合は、2月12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。国会召集を来週に控え、12日告示、あす13日投開票という異例の日程です。代表選に立候補を届け出たのは、立憲民主党出身の元総務政務官、階猛氏と立憲の元幹事長、小川淳也氏の2人で、一騎打ちの構図が固まりました。（立憲出身の元総務政務官階 猛 氏）「現役世代も安心できる新たな社会保障モデル。現実的な外交防衛政策。これによっ