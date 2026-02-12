ボブヘアがトレードマークの人気タレントが、印象激変の姿を見せた。「渡辺直美さんの元相方さんの役で出演させていただきました。ありがとうございました」と、１２日にインスタグラムのストーリーズを投稿。１１日に東京ドームで行われた渡辺直美の公演に出演した、タレントの朝日奈央（３１）だ。いつもは肩の長さだが、この日は茶髪の巻き髪ロングヘア。レアなガーリーな姿を披露した。プライベートでは２０２２年８月