インフルエンザの感染が今シーズンの山形県内でふたたび拡大し、警報レベルに迫るペースで急増していることが12日、明らかになりました。患者全体の96％近くをB型が占めており、すでにA型に感染した人も注意が必要です。県衛生研究所が12日発表した最新の調査結果によりますと、県内39の定点医療機関から8日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて1142人で、前の週よりも353人増加しました。定点