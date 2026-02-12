１０日、天津市南開区の古文化街で披露されたロボット犬による獅子舞。（天津＝新華社配信）【新華社天津2月12日】中国北方地域で春節（旧正月、今年は2月17日）の準備を始める日とされる「小年」（旧暦12月23日）に当たる10日、天津市南開区の古文化街で新春祝賀イベントが開かれた。会場では、獅子舞の獅子を模した衣装をまとったロボット犬がパフォーマンスを披露。太鼓のリズムに合わせて跳躍や方向転換、尾を振る動き、脚