NHKは12日、東京・渋谷の同局で「NHK番組改定・番組キャスター取材会」を行い、土曜ドラマ枠が半年ぶり復活すると発表した。今回の改定の柱の1つとして、山名啓雄メディア総局長は「ドラマの強化にも力を入れました」と説明。その1つとして、土曜ドラマ（土曜後10・00）枠が半年ぶりに復活する。新年度最初は「お別れホスピタル2」を前後編で放送。2024年に放送された人気ドラマの第2弾。療養病棟の看護師・辺見歩（岸井ゆき