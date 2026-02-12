予備校講師でタレントの林修（60）が11日、YouTubeチャンネル「林修の本物の流儀」を開設した。「世の中には情報があふれています。怪情報や都市伝説的なものまで、情報が氾濫しています。一体、何が偽物で、何が本物なのか…。『本物を伝える』一翼を担えれば…私はそう感じました」とチャンネルに込めた思いを語った。同日午後7時から総合診療医の生坂政臣氏をゲストに呼び、医師の中でも業務が認識されていないこともある新