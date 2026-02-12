宅配寿司チェーンの「つきじ海賓」は、2026年2月14日限定でアプリからの注文が全品半額になるクーポンを配信しています。「つきじ海賓アプリ」の全会員が対象です。対象メニューは全部で250品以上！2月14日限定の半額クーポンの対象メニューは、つきじ海賓アプリに掲載されている商品なら他ブランドの商品でも例外はありません。お寿司はもちろん、釜めしや天丼、うな重、つけ麺など、バラエティ豊かなメニューは幅広い世代が楽し