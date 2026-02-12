ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃798は「高城れに、真冬のトゥクトゥク大作戦」をお届け！◆「バカップルのトゥクトゥクデート」の真相！今回のオープニングは、2025年の大晦日に行われた『第9回 ももいろ歌合戦』終演後の舞台裏から始まる。ももクロの4人をはじめ、『ももクロChan』でおなじみの東京03・飯塚悟志や東京ホテイソン、かが屋、土佐兄弟、このイベントで司