B1西地区所属の富山グラウジーズは2月12日、『Bリーグドラフト2026』で3巡目2位（全体10位）で指名した泉登翔が『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の特別指定選手として加入することを発表した。 広島県出身の泉は190センチ85キロのシューティングガード。広島ドラゴンフライズU15での活動を経て、進学した福岡大学附属大濠高校では2021年のウインターカップ優勝を経験。その