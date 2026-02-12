名古屋グランパスは12日、MF和泉竜司の負傷を報告した。今回の発表によると、和泉は右ハムストリング肉離れと診断されたとのことだ。ロッソジャッロの“7”は、今月8日の明治安田J1百年構想リーグ第1節清水エスパルス戦に左ウイングバックとしてスタメン出場したものの、前半終了間際に負傷交代を余儀なくされていた。なお、全治は明かされていない。1993年11月6日生まれの和泉は現在32歳。プロキャリアを始めた名古屋グラン