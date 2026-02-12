かつてJクラブを指揮した浮嶋敏監督が率いるU-17中国代表は２月８日、U-17インドネシア代表と親善試合を戦い、７−０で大勝を収めた。今年５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップで、インドネシアはポット２で、中国はポット３。いわば格上を圧倒したのだ。昨年11月に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選では、42得点０失点という圧倒的な戦績で５連勝を飾り、“最強世代”と評されたチームが、再び驚きを与え