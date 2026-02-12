チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャに負傷離脱の可能性が浮上している。11日、スペイン紙『アス』が伝えている。ククレジャは10日に行われたプレミアリーグ第26節のリーズ戦（△2−2）に先発出場していたが、ハーフタイムで交代となり、後半は代わりにヨレル・ハトが出場していた。交代理由に注目が集まっていたが、試合後にチェルシーのリアム・ロシニアー監督はククレジャがハムストリングに違和感を感