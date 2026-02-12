現地２月10日に開催されたコッパ・イタリアの準々決勝でナポリはコモと対戦。１−１のまま90分で決着をつかず、その後のPK戦の末に６−７で敗れた。チームはベスト８で敗退となったなか、この試合のPK戦でナポリ守護神のヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチが脚光を浴びた。セルビア人GKは６人目のキッカーとして登場すると、豪快に右足を振り抜く。放たれた強烈な一撃はクロスバーを直撃したものの、跳ね返ったボールが相手GK