ワイヤレスゲート [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の2億2000万円(非連結)→1億7000万円に22.7％下方修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の2億円(非連結)→2億8000万円に40.0％上方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億3100万円(非連結)→8100万円に38.2％減額