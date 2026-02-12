ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結最終利益は前年同期比32.3％減の9.3億円に落ち込み、通期計画の28.5億円に対する進捗率は前年同期の51.5％を下回る32.8％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の44.7％→18.2％に急低下した。 株探ニュース