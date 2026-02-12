扶桑電通 [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期非連結比3.8倍の8.9億円に急拡大した。 併せて、従来の通期業績予想(経常利益(非連結)は24.5億円)を取り下げ、未定に変更した。 同時に、従来57円を計画していた今期の年間配当を未定に変更した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.7％→5.3％に大幅改善した。