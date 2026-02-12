ゼロ [東証Ｓ] が2月12日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結最終利益は前年同期比13.4％減の30.3億円に減り、通期計画の72億円に対する進捗率は42.2％となり、5年平均の41.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結最終利益は前年同期比13.3％増の41.6億円に伸びる計算になる。 直近